Напередодні виборів у Британії Джонсон має найбільшу підтримку

Напередодні парламентських виборів у Великій Британії в грудні партія глави уряду Бориса Джонсона утримує лідерство у рейтингу

Про це повідомляє Euronews.

"За менш як чотири тижні до загальних виборів у Великій Британії Консервативна партія Бориса Джонсона продовжує лідирувати в опитуваннях симпатій виборців" - йдеться у повідомленні.

Джонсон оголосив, що всі кандидати у депутати, які виступають від імені консерваторів, пообіцяли підтримати його угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Опозиційна Лейбористська партія Джеремі Корбіна сподівається вийти у лідери перегонів, її рейтинг трохи збільшився після першого тижня виборчої агітаційної кампанії.

Зростає і підтримка голови уряду Шотландії Ніколи Стерджен на тлі заклику Шотландської націоналістичної партії до нового референдуму про незалежність від Британії наступного року.

Тим часом позиція Ліберал-демократичної партії Джо Свінсон проти Brexit поки що не призвела до зростання рейтингу.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відтерміновано до 31 січня 2020 року.

Фото: Bloomberg