Єврокомісія покарає Британію через відсутність кандидата на посаду комісара ЄС

Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Великої Британії за порушення правил ЄС у зв'язку з відмовою Сполученого Королівства висунути свого кандидата на посаду комісара ЄС.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Як гарант дотримання угод, Європейська комісія сьогодні надіслала офіційне повідомлення до Сполученого Королівства щодо порушення останнім своїх зобов'язань відповідно до Угоди про Європейський Союз, оскільки Британія не запропонувала власного кандидата на посаду комісара ЄС", - йдеться у рішенні Єврокомісії.

Тепер від Великої Британії вимагають не пізніше п'ятниці 22 листопада прийняти рішення щодо початку процедури висунення кандидата. Цей короткий термін зумовлений тим, що новий склад комісії повинен почати працювати якомога швидше, пояснили у виконавчому органі ЄС.

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Після офіційної відповіді Великої Британії 13 листопада на два листи, надіслані обраною головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, що нагадували про зобов'язання Великої Британії відповідно до Угоди про ЄС, та рішення Європейської Ради від 29 жовтня 2019 року про продовження періоду дії статті 50 (1) Єврокомісія вважає, що Велика Британія порушує свої зобов'язання згідно з Угодою про ЄС.

Як повідомлялося, 29 жовтня ЄС надав Британії третє відтермінування для Brexit до 31 січня 2020 року.

Оскільки ЄК на чолі з Урсулою фон дер Ляєн повинна почати виконання своїх повноважень вже з 1 грудня 2019 року, Велика Британія, яка до моменту виходу з ЄС залишається його повноправним членом, формально зобов'язана представити свого кандидата в цю структуру. Позачергові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 12 грудня.