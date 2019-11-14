Туск закликає британців не полишати спроб зупинити Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав британців перед виборами в країні не здаватися у своїх спробах зупинити Brexit.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на виступ Туска в Брюсселі на церемонії відкриття навчального року в Коледжі Європи.

«Дональд Туск, президент Європейської ради, втручаючись у передвиборчу кампанію в Об’єднаному Королівстві, закликав британських виборців не залишати спроб зупинити Brexit. Туск при цьому наголосив, що в разі виходу з ЄС Велика Британія стане аутсайдером та другорядним гравцем», - йдеться в повідомленні.

Туск зауважив, що хоче «сказати дещо, що я не наважився б сказати кілька місяців тому, оскільки мене могли б звільнити за те, що я був занадто відвертим». Єврочиновник підкреслив, що Brexit, імовірно, ознаменує «реальний кінець Британської імперії».

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Президент Європейської ради зазначив: «Вибори у Британії відбудуться за місяць. Чи можна все ще повернути? Ганна Арендт (відомий політолог-теоретик - ред.) вчила, що речі стають незворотніми лише тоді, коли люди починають так думати. Отже, єдині слова, які сьогодні приходять мені в голову, просто: не здавайтеся».

Як відомо, 1 грудня завершуються повноваження Туска на посаді президента Європейської ради, його місце посяде бельгієць Шарль Мішель.

Наразі датою виходу Великої Британії з лав Євросоюзу є 31 січня 2020 року. Brexit уже тричі відтерміновували.