Британія не висуватиме свого кандидата в Єврокомісію

Велика Британія не висуватиме свого кандидата на посаду єврокомісара до проведення у країні дострокових парламентських виборів, призначених на 12 грудня.

Про це йдеться у листі британського уряду, адресованого президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє Euractiv.

«Ми написали до ЄС, щоб підтвердити, що у передвиборчих рекомендаціях зазначається, що Британія зазвичай не повинна висувати кандидатури на міжнародні призначення протягом цього періоду», - заявив представник уряду Великобританії в четвер.

Речник перехідної команди обраного президента Єврокомісії підтвердив, що це лист надійшов протягом ночі.

Як зазначається, фон дер Ляєн проконсультувалася з юристами, які вирішили, що відсутність кандидата від Великої Британії не завадить розпочати роботу нового складу ЄК у встановлений термін.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня ЄС надав Британії третю відстрочку по Brexit до 31 січня 2020 року.

Оскільки ЄК на чолі з Урсулою фон дер Ляєн повинна приступити до виконання своїх повноважень вже з 1 грудня 2019 року, Велика Британія, яка до моменту виходу з Євросоюзу залишається його повноправним членом, формально зобов'язана представити свого кандидата в цю структуру.

Дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 12 грудня.