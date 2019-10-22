Сенат США підтримав вступ Північної Македонії до НАТО

Верхня палата американського Конгресу більшістю голосів підтримала рішення про приєднання Північної Македонії до НАТО.

Голосування відбулося у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Резолюцію щодо ратифікації Протоколу НАТО й Північної Македонії, яка була винесена на голосування, підтримали 92 законодавці.

Двоє сенаторів-республіканців, які підтримують лібертаріанський рух, Ренд Пол та Майк Лі, виступили проти.

Північна Македонія після розв'язання проблеми зі зміною назви країни в лютому 2019 року підписала протокол щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу. Таким чином, ця країна після завершення всіх формальних процедур стане 30 членом НАТО.