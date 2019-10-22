Сенат США підтримав вступ Північної Македонії до НАТО

Сенат США підтримав вступ Північної Македонії до НАТО

Укрінформ
Верхня палата американського Конгресу більшістю голосів підтримала рішення про приєднання Північної Македонії до НАТО.

Голосування відбулося у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Резолюцію щодо ратифікації Протоколу НАТО й Північної Македонії, яка була винесена на голосування, підтримали 92 законодавці.

Двоє сенаторів-республіканців, які підтримують лібертаріанський рух, Ренд Пол та Майк Лі, виступили проти.

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Північна Македонія після розв'язання проблеми зі зміною назви країни в лютому 2019 року підписала протокол щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу. Таким чином, ця країна після завершення всіх формальних процедур стане 30 членом НАТО.

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