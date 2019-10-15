Тайфун "Хагібіс" забрав вже 73 життя в Японії

В Японії кількість загиблих в результаті тайфуну "Хагібіс" збільшилася до 73 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дані місцевих органів влади.

“У вівторок японські рятувальники намагаються швидко знайти 14 людей, які зникли після катастрофічного тайфуну. Тайфун забрав життя щонайменше 73 людей”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тайфун «Хагібіс» є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть.

Як повідомляв Укрінформ, тайфун "Хагібіс" ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.

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Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більше 1200 осіб.