Кількість загиблих через тайфун в Японії перевищила 60 осіб

Кількість загиблих в результаті тайфуну «Хагібіс» в Японії збільшилася до 66 людей, ще 15 вважаються зниклими безвісти.

Кількість постраждалих зросла до 212 осіб, повідомляє телеканал NHK.

Через сильний дощів були затоплені як мінімум 10 тис. будинків, ще близько 900 будівель пошкоджено частково. Також зруйновані дамби на 47 річках. У 140 префектурах негода спричинила зсуви та селі. Без води залишаються понад 138 тис. будинків, ще в більш ніж 21 тис. будівель відключилася електрика.

Тайфун обрушився на Японію в кінці минулого тижня.

Фото: NHK.