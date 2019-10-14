У Японії близько 100 тисяч будинків досі без світла через тайфун "Хагібіс"

Щонайменше 100 тисяч будинків у 13 японських префектурах залишаються без електрики після тайфуну "Хагібіс", який обрушився на центральні та східні регіони країни в ніч на неділю.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Кyodo.

Приблизно половина з них, за даними енергокомпанії Tokyo Electric Power, знаходиться у столиці та прилеглих до неї префектурах. Відновити лінії електропередачі планується до середини тижня. Через розливи річок, житлові райони на північному сході Японії залишаються підтопленими.

Залізничний транспорт, у тому числі швидкісні експреси "сінкансен", як очікується, увійде у графік у протягом дня. У неділю на багатьох лініях поїзди ходили зі збільшеними інтервалами. Столичні аеропорти Наріта і Ханеда в понеділок приймають і відправляють рейси у звичайному режимі.

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Тайфун "Хагібіс" вдарив по основній території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо. Загинули 33 людини, майже 200 постраждали, 19 вважаються зниклими безвісти.

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули понад 1200 осіб.