Моряки із затриманого в Україні танкера повернулися в Росію

Члени екіпажу російського танкера Neyma, затриманого Службою безпеки України в порту Ізмаїл Одеської області, прилетіли до Москви рейсом з Кишинева.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Капітан судна Ілля Дробязко після прибуття до Москви заявив, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у справі про захоплення російськими силовиками українських судів в районі Керченської протоки. "Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - сказав він.

За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має ніякого відношення до подій листопада 2018 року.

Зазначається, що з Москви моряки вже вирушили додому рейсом до Краснодара.

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Як повідомляв Укрінформ 24 липня 2019 року до порту Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифіковано як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку 25 листопада 2018 року. Тоді російські силовики обстріляли і захопили біля берегів окупованого Криму три корабля Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

У четвер, 25 липня, СБУ і Військовою прокуратурою затримано танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили його назву на Nika Spirit.

Після проведення слідчих дій СБУ дозволила екіпажу танкера повернутися додому. Сам танкер визнано речовим доказом, його буде заарештовано.