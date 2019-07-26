Російські кораблі влаштовують провокації в Азовському морі

У водах Азовського моря зафіксовано провокативні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ Росії.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21.00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних сил спостерігають незвичне явище. З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин. "Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано. Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу", - зазначається в повідомленні.

За даним фактом повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ.