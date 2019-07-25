Україна дозволила морякам російського танкера Neyma повернутись додому - СБУ

"Сьогодні слідчі Служби безпеки України та військової прокуратури затримали російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році. Під час проведення слідчих дій, встановлено, що екіпаж (моряки - ред.) танкера, які знаходилися на борту, не порушували норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання встановлено не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків, останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.

У СБУ наголошують, що Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується норм Морського міжнародного права та рішень Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці і захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом з 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, що стався 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

Російські ЗМІ повідомляли, що на борту затриманого Україною російського танкера Neyma перебуває екіпаж, що складається приблизно з 15 громадян РФ.