Бутусов: Neyma зайшов в Ізмаїл під двома прапорами - українським на носі і російським на кормі

Затриманий російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці в листопаді 2018 року, зайшов в Ізмаїл під двома прапорами - українським на носі і російським на кормі.

Про це написав у Facebook військовий експерт Юрій Бутусов.

"Neyma" зайшла в Ізмаїл під двома прапорами - українським на носі і російським на кормі. Тобто про те, що неприємності можливі, власники "Neyma" знали - і намагалися зовні дезорієнтувати спостерігачів. 10 членів екіпажу вже допитані, здійснено перевірку їх причетності до злочину. Виявилося, напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл, Народицький (власник судна) змінив екіпаж, всі ці моряки - нові люди, поки що даних про їхню причетність до нападу на українських моряків у Керченській протоці немає", - написав Бутусов.

Він також зауважив, що перехід з Керчі в Ізмаїл судно здійснювало довго - протягом трьох діб, тривалий час танкер перебував поблизу територіальних вод України. Цілком імовірно, російські спецслужби очікували силового захоплення судна поза територіальними водами, перевіряли, яка буде реакція. Але ніяких сигналів тривоги не було.

"Neyma" зайшла на ремонт на судноремонтний завод, що належить Анатолію Урбанському - голові Одеської облради, який у неділю в цьому районі виграв вибори до Верховної Ради по 143 виборчому округу", - написав він.

На думку Бутусова, очевидно, це був просто привід, так як власник судна Народицький міг відремонтувати танкер і на своєму заводі в Керчі. "Танкер прийшов без вантажу. Більш імовірна версія, що у такий спосіб росіяни і "ЮВАС ТРАНС" перевіряли, чи можна після зміни влади налагодити канал поставок контрабанди з Криму в Україну, і реакцію українських спецслужб.

Бутусов стверджує, що доки танкер йшов в Ізмаїл, військова прокуратура, департамент контррозвідки СБУ та управління СБУ в Одеській області отримали оперативну інформацію і підготували затримання "Neyma".

"Варто уваги - про операцію мали інформацію мінімум 20 осіб - і ніхто не "злив"! Це варто уваги, в наш час", - написав він.

Бутусов зауважив, що про значимість затримання "Neyma" свідчить миттєва реакція російських ЗМІ - за 20 хвилин після повідомлення про затримання СБУ, російське агентство РІА вже опублікувало коментар російського сенатора Володимира Джабарова, який заявив: "Якщо Київ хоче трохи покращити наші відносини, вони повинні негайно відпустити танкер".

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці і захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом з 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, що стався 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

Російські ЗМІ повідомляли, що на борту затриманого Україною російського танкера Neyma перебуває екіпаж, що складається приблизно з 15 громадян РФ.

Україна відпустила моряків затриманого танкера. Екіпаж, за рішенням судновласника, відправляється додому, саме судно поки що залишається в Ізмаїлі.