Україна відпустила моряків із затриманого російського танкера Neyma - РосЗМІ

Екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував кораблі ВМС України в Керченській протоці в листопаді 2018 року, відправляється додому.

Про це російському повідомив "Інтерфаксу" прес-аташе посольства РФ в Києві Денис Голенко.

"Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника відправляється додому, саме судно поки залишається в Ізмаїлі", - сказав Голенко.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомили, що моряків, яких сьогодні затримали на російському танкері, відпустили на свободу. Водночас з російських моряків взяли зобов'язання з'являтися на допити за викликом слідчого.

Водночас в СБУ поки не підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці і захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом з 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, що стався 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

Російські ЗМІ повідомляли, що на борту затриманого Україною російського танкера Neyma перебуває екіпаж, що складається приблизно з 15 громадян РФ.