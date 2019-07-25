ЗМІ: на борту затриманого в Ізмаїлі танкера РФ - 15 членів екіпажу

"На борту затриманого Україною російського танкера Neyma перебуває екіпаж, що складається приблизно з 15 громадян РФ", - йдеться у повідомленні джерела. За його словами, всі вони почуваються задовільно.

Джерело повідомило також, що у танкера російський судновласник, однак доля моряків його поки що не турбує.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року, за інформацією українських прикордонників, в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як уже відомий танкер Neyma, який був використаний для перекриття Керченської протоки в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом з 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, що стався 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

За даними сайту «Миротворець», судно змінило власника, тепер воно належить компанії Altomar Shipping з міста Геленджик, РФ.