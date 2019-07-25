Затриманий в Ізмаїлі танкер РФ Neyma нещодавно змінив назву і власника — "Миротворець"

Російський танкер Neyma (тепер - Nika Spirit), який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року, а сьогодні був затриманий в порту Ізмаїла Службою безпеки України, нещодавно змінив назву і власника.

Про це повідомляє сайт "Миротворець".

"Припускаємо, що судно нещодавно змінило назву, в Marine Traffic її вказано – Nika Spirit. База Equasis містить дані про судно від 30.04.2019, вочевидь зміна назви відбулася пізніше. Також з Equasis ми дізналися, що судно змінило власника, тепер воно належить компанії Altomar Shipping з міста Геленджик (РФ - ред.). Засновник і директор компанії - Шувалов Сергій Олександрович. Ця компанія придбала заставне майно збанкрутілої компанії "Волго-Донское судовое агентство" вже після використання танкера Neyma для блокування Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифіковано як уже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

За фактом блокування танкером Neyma Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma, з метою приховання причетності до незаконних дій та акту агресії, які відбулися 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи, необхідні для встановлення істини у провадженні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.