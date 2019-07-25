Зсув ґрунту в Китаї забрав 15 життів

Кількість жертв зсуву ґрунту на півдні Китаю зросла до 15 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Станом на ранок четверга 15 осіб знайшли мертвими, 11 урятували і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти”, - йдеться в повідомленні.

Усіх постраждалих госпіталізували. На місці катастрофи тривають рятувальні роботи.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у провінції Гуйчжоу на півдні Китаю масштабний зсув ґрунту засипав 21 будинок, у якому мешкають більше 50 людей.

Фото: chinadaily.com.cn