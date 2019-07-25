Зсув ґрунту в Китаї забрав 15 життів
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Укрінформ
Кількість жертв зсуву ґрунту на півдні Китаю зросла до 15 осіб.
Про це повідомляє Сіньхуа.
“Станом на ранок четверга 15 осіб знайшли мертвими, 11 урятували і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти”, - йдеться в повідомленні.
Усіх постраждалих госпіталізували. На місці катастрофи тривають рятувальні роботи.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у провінції Гуйчжоу на півдні Китаю масштабний зсув ґрунту засипав 21 будинок, у якому мешкають більше 50 людей.
Фото: chinadaily.com.cn