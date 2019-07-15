Наймасштабніші пошуки в Польщі: 5-річного хлопчика шукають уже п’ятий день

Поблизу Варшави п’ятий день тривають наймасштабніші пошуки в історії польської поліції: правоохоронці шукають зниклого у середу ввечері 5-річного хлопчика Давида.

У пошуках взяли участь сотні поліцейських, які детально перевірили територію понад 3 тис. гектарів, зокрема і за допомогою дронів та гелікоптерів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це найбільша пошукова операція в історії польської поліції. Йдеться про пошуки на території понад 3 тис. гектарів за допомогою GPS. Ми використовуємо всю наявну техніку, а також гелікоптери та дрони”, - заявив речник варшавської поліції Сильвестер Матчак.

Територію між Варшавою і містом Гродзіск Мазовецький прочісувало кількасот поліцейських, а також місцеві жителі.

За інформацією поліції, з понеділка вже не вестиметься прочісування території, а відбуватиметься аналіз криміналістами зібраної інформації.

Як відомо, 5-річний Давид у період перед зникненням перебував із батьком, який у середу ввечері вчинив самогубство, кинувшись під потяг. Перед смертю чоловік відправив смс-повідомлення дружині тривожного змісту. Після цього чоловік уже не виходив на зв’язок. Місце перебування хлопчика й досі залишається невідомим.