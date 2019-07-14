На пляжі в Одесі стався зсув грунту, йдуть пошукові роботи

В Одесі на узбережжі в неділю стався зсув ґрунту. Рятувальники проводять пошукові роботи, щоб з'ясувати, чи немає під завалами людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"14 липня о 17 год. 28 хв. надійшла інформація про те, що у Київському районі м. Одеса між центральним пляжем та пансіонатом «Борей» стався зсув ґрунту з схилу на узбережжя на площі близько 150 м кв. Станом на 19 год. 15 хв. на місці зсуву ґрунту нікого не знайдено, пошукові роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС

Зазначається, що від ДСНС залучено 36 осіб та 7 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, вказаний пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування.