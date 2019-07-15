В Іспанії скасували 320 поїздів через страйк
Укрінформ
В Іспанії залізничний оператор Renfe був змушений скасувати 320 потягів через страйк профспілки, що почався в ніч неділі.
Про це повідомляє Newsy Today.
«Страйк, скликаний профспілкою CC.OO. оператора Renfe, який стартував опівночі в неділю і триватиме до 23:00 у понеділок, 15 липня, змусив залізничного оператора призупинити рух 320 пасажирських потягів із 990 запланованих», - йдеться в повідомленні.
Співробітники залізничного оператора вимагають створення робочих місць, скорочення трудового дня і підвищення заробітної плати.
Мінімальний рівень послуг, який вимагає Міністерство громадських робіт, гарантує рух 72% потягів. Оператор також пропонує пасажирам, на чиї плани вплинула страйк, безкоштовно поміняти або повернути квитки.
Фото: newsy-today