В Іспанії скасували 320 поїздів через страйк

В Іспанії залізничний оператор Renfe був змушений скасувати 320 потягів через страйк профспілки, що почався в ніч неділі.

Про це повідомляє Newsy Today.

«Страйк, скликаний профспілкою CC.OO. оператора Renfe, який стартував опівночі в неділю і триватиме до 23:00 у понеділок, 15 липня, змусив залізничного оператора призупинити рух 320 пасажирських потягів із 990 запланованих», - йдеться в повідомленні.

Співробітники залізничного оператора вимагають створення робочих місць, скорочення трудового дня і підвищення заробітної плати.

Мінімальний рівень послуг, який вимагає Міністерство громадських робіт, гарантує рух 72% потягів. Оператор також пропонує пасажирам, на чиї плани вплинула страйк, безкоштовно поміняти або повернути квитки.

Фото: newsy-today