В Іспанії під час забігу биків постраждали п'ятеро людей

П'ятеро осіб шпиталізували в суботу через травми, отримані на сьомий день забігу биків на щорічному фестивалі Сан-Фермін в іспанському місті Памплона.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Червоний Хрест.

«П'ятьох людей було доправлено в лікарню після травмування під час забігу биків на фестивалі Сан-Фермін у Памплоні», - йдеться у повідомленні.

Червоний Хрест поінформував, що жоден з бігунів, поранених у суботу, не отримав ушкодження від тварин. Двоє потерпілих травмували руки внаслідок падіння, двоє інших отримали контузію, а ще одна людина отримала травму грудної клітки. Биків учасників забігу забили пізніше цього дня на рингу.

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За час існування фестивалю Сан-Фермін, який проводиться з 1910 року, загинуло щонайменше 16 людей. Останній смертельний випадок стався у 2009 році.

Фото: news.sky.com