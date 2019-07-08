На традиційних перегонах у Памплоні бики поранили трьох чоловіків

Під час традиційного забігу биків у місті Памплона на півночі Іспанії тварини поранили місцевого мешканця та двох американських туристів.

Про це повідомляє AFP.

«Під час щорічних перегонів у Памплоні цієї неділі від биків постраждали три особи. 46-річного американця бик ударив у шию, чоловік госпіталізований у тяжкому стані. Ще один американець, а також іспанець теж зазнали ударів биків, але не таких сильних», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що легших ушкоджень зазнали троє іспанців віком від 18 до 38 років.

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Бичачі перегони проводяться в Памплоні щороку в рамках фестивалю Сан-Фермін, який триває цілий тиждень і збирає величезну кількість глядачів. Під часу фестивалю на вузькі вулиці міста випускають шістьох биків. Урешті-решт тореадори заганяють тварин на міську арену і вбивають.

Від 1911 року на Сан-Ферміні загинули 16 осіб. Останній такий випадок стався в 2009 році.