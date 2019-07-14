У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп, є поранені

У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп, у результаті чого постраждали щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Daily Star із посиланням на поліцію.

«Семеро людей зазнали поранень... після того, як їх збила машина», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у одного з постраждалих зламана нога, його доставили в лікарню.

Інцидент стався біля готелю в районі Баттерсі близько 23:15 за місцевим часом.

#Wandsworth

Three men have been arrested on suspicion of attempted murder after a car drove into a group of people leaving one man with a broken leg as he exited a hotel in south-west London.



Met police say they were called to Lombard Road in #Battersea at 11.15pm.



More below. pic.twitter.com/AWV5BNiiGu — London 999 Feed (@999London) 14 липня 2019 р.

Три людини були затримані за підозрою в замаху на вбивство, крім того, ще чотирьох затримали за порушення громадського порядку.