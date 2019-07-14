У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп, є поранені

У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп, є поранені

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Укрінформ
У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп, у результаті чого постраждали щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Daily Star із посиланням на поліцію.

«Семеро людей зазнали поранень... після того, як їх збила машина», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у одного з постраждалих зламана нога, його доставили в лікарню.

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Інцидент стався біля готелю в районі Баттерсі близько 23:15 за місцевим часом.

Три людини були затримані за підозрою в замаху на вбивство, крім того, ще чотирьох затримали за порушення громадського порядку.

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