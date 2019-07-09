Зі Швеції депортують українку, яка втратила ногу через теракт

“На українку, яка втратила праву ногу у результаті теракту у Стокгольмі у квітні 2017 року, чекає депортація з країни”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Local, Заманова перебувала у квітні 2017 року у швецькій столиці з туристичним візитом, коли уродженець Узбекистану Рахмат Акілов викрав вантажівку і в’їхав у пішоходів у центрі Стокгольма.

Зазначається, що вона опинилася серед 10 постраждалих та її травми виявилися настільки серйозними, що лікарям довелося ампутувати їй праву ногу.

Поінформовано, що спочатку шведські органи видали Замановій тимчасове посвідчення на проживання, адже вона тоді впродовж судових процесів виступала свідком у справі про теракт.

Оскільки пізніше цей дозвіл закінчився, вона подала заяву на постійне проживання у Швеції на засадах співчуття у "надзвичайних обставинах". Таке формулювання прописано в міграційному законодавстві Швеції, але в реальному житті воно рідко застосовується.

Спочатку їй відмовили в міграційній службі.

Адвокат Генрік Хоффман, який представляє Заманову, заявив, що вони звернулися до суду з проханням вважати, що Заманова не зможе отримати такий же рівень медичної допомоги в Україні, як у Швеції.

У суді з питань міграції першої інстанції її скаргу не задовольнили, а у понеділок 8 липня вищий суд Швеції з питань міграції вирішив не переглядати апеляцію суду першої інстанції.

Таким чином, Заманова повинна залишити країну зі своєю 14-річною донькою протягом чотирьох тижнів.

Як повідомлялося, 7 квітня 2017 року у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей, після чого врізалася у вітрину магазину і зайнялася. Внаслідок інциденту загинуло п'ятеро осіб, поранено 10 людей.

Водій вантажівки, затриманий за підозрою у скоєнні теракту, в усьому зізнався. Нападником виявився 39-річний уродженець Узбекистану Рахмат Акілов. Він був завербований бойовиками "Ісламської держави" після того, як виїхав з Узбекистану в 2014 році і переїхав до Швеції.

Пізніше його засудили до довічного позбавлення волі.