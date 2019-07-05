Косово заборонило в’їзд на свою територію сербським чиновникам

Влада Косово вирішила заборонити доступ на свою територію сербським чиновникам через їхню інформаційну діяльність, спрямовану проти самостійності республіки.

Про це повідомляє AFP.

«Косово заборонило сербським чиновникам в'їзд на свою територію через їхню постійну пропагандистську активність та поширення неправдивих новин”, - заявили у четвер в МЗС Косово.

Радник міністра закордонних справ Єтлір Зіберай підкреслив, що "МЗС не дозволить жодному белградському чиновнику відвідувати Косово, всі запити будуть відхилятися доти, доки ця поведінка триватиме".

За його словами, цей крок став реакцією на "постійну пропаганду та неправдиві новини про Косово та його громадян".

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Він також звинуватив Белград у спробі створити "так звану гуманітарну кризу на півночі Косово, що загрожує місцевому населенню сербського походження".

Як повідомлялося, останніми днями сербська громада на півночі Косова протестує проти запроваджених владою в Приштині мит, що перекрили потік сербських товарів до регіону.