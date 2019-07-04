Косово та Албанія домовилися про спільну зовнішню політику та посольства

Косово та Албанія підписали угоду щодо спільної зовнішньої політики та об'єднання своїх дипломатичних місій за кордоном.

Про це повідомляє Balcan Insight.

"Косово та Албанія підписали угоду про об'єднання та координацію своєї зовнішньої політики, що передбачає спільні дипломатичні представництва", - йдеться у повідомленні.

Дві держави погодилися тісно координувати зовнішню політику, створювати спільні дипломатичні місії, обмінюватися кадрами та досвідом для реалізації власних національних інтересів.

Фото: Behgjet Pacolli