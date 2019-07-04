У Європі майже половина молодих євреїв стикалася з проявами антисемітизму

Антисемітизм залишається серйозною проблемою для європейських країн.

Про це свідчать результати дослідження, які були представлені у четвер Єврокомісією спільно з Агентством з фундаментальних прав.

"Доповідь свідчить, що четверо з п’яти молодих європейців єврейської національності вважають, що антисемітизм є проблемою в країні, де вони проживають, і стверджують, що рівень антисемітизму зріс протягом останніх п’яти років. 44 відсотки молодих євреїв у Європі повідомили, що зазнали образ на грунті антисемітизму, при цьому 80 відсотків жертв такої поведінки не зверталися за захистом до поліції або в інші органи влади", - йдеться у доповіді.

Оприлюднені результати прокоментувала єврокомісар з питань правосуддя, захисту споживачів та гендерної рівності Вера Юрова. Вона висловила жаль з приводу того, що люди єврейської національності все ще не почуваються у безпеці в Європі, і що деякі з них навіть розмірковують про еміграцію.

"Ми б хотіли, щоб молоді громадяни єврейської національності відчували, що їхнє місце - у Європі. Антисемітизм – це загроза для наших європейських цінностей. Саме з цієї причини ми визначили боротьбу з ним як пріоритет і працюємо у цьому напрямку разом з країнами-членами, щоб довести, що вони дійсно є частиною нашого Євросоюзу", - заявила єврокомісар.