Уряд виділив додаткові ₴3,5 мільярда на невідкладний ремонт доріг місцевого значення

З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі.

"Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони. З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення", - зазначила вона.

За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для Сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів.

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Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, дорожні служби завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення; відремонтовано 14 млн кв. м.