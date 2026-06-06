Уряд виділив додаткові ₴3,5 мільярда на невідкладний ремонт доріг місцевого значення
Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі.
"Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони. З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення", - зазначила вона.
За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для Сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів.
Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.
Як повідомляв Укрінформ, дорожні служби завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення; відремонтовано 14 млн кв. м.