Україна і Словаччина сподіваються на поновлення туристичних поїздок улітку

Україна і Словаччина сподіваються, що зможуть забезпечити мобільність своїх громадян у літньому туристичному сезоні.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З огляду на ознаки покращення епідеміологічної ситуації в наших країнах сподіваємося, що зможемо забезпечити мобільність наших громадян у літньому туристичному сезоні», - зазначив Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили питання протидії країн поширенню коронавірусної інфекції та погодилися, що в цьому питанні обидві країни проявили солідарність та підтримку одна одної.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю перебуває в Україні з офіційним візитом.