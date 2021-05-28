Поновлення роботи аеропорту «Ужгород»: Україна і Словаччина близькі до підписання документів

Україна і Словаччина найближчим часом підпишуть необхідні протоколи для відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород".

Про це глава українського уряду Денис Шмигаль сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися максимально використовувати наш транзитний потенціал. Наші країни завершили процедури щодо набуття чинності угоди щодо аеропорту "Ужгород". Сподіваюся, що найближчими днями будуть підписані імплементаційні протоколи за цією угодою, що дасть можливість відновити повну роботу аеропорту "Ужгород", - сказав Шмигаль. За його словами, всі внутрішні процедури з цього питання вже завершені.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю перебуває у Києві з офіційним візитом.

Фото: Урядовий портал