Уряд перерозподілив понад 750 тисяч гривень МЗС на україномовні аудіогіди у двох музеях

Кабінет міністрів перерозподілив видатки МЗС на 2020 рік, спрямувавши зекономлені на двох бюджетних програмах 756,6 тис. грн на створення україномовних аудіогідів у музеї Лондонського Тауера та у Версальському палаці.

Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні уряду в середу, 25 листопада, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, обсяг видатків за програмою "Реалізація МЗС повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипустанов України" зменшено на 597,081 тис. грн. Окрім того, зменшено на 159,519 тис. грн обсяг видатків на програму "Забезпечення головування України у міжнародних інституціях".

Натомість видатки за програмою "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" збільшено на 756,6 тис. грн.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту розпорядження, кошти за програмами, фінансування яких зменшено, були зекономлені у зв'язку з припиненням короткотермінових відряджень за кордон через COVID-19 та закінченням у червні терміну членства України у Виконавчій раді із заборони хімічної зброї.

Читайте також: Україномовні аудіогіди вже запустили у семи музеях світу

Зекономлену суму 756,6 тис. грн буде спрямовано на забезпечення створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу та посилення присутності України у культурному просторі Великої Британії та Франції.

Зокрема, зазначається, що під час офіційного візиту Президента України до Великої Британії був підписаний меморандум про започаткування першого на території Великої Британії в музеї Лондонського Тауера україномовного аудіогіда. Роботи, пов'язані з його виготовленням, здійснює Адміністрація історичних королівських палаців, а їхня вартість становитиме 582,0 тис. грн.

Також у листопаді планується укладення меморандуму з французьким музеєм "Версальський палац", який надасть українській стороні тексти та аудіозаписи восьми основних екскурсійних маршрутів для їхнього перекладу та дубляжу українською мовою. Вартість реалізації проєкту співпраці з музеєм "Версальський палац" становитиме 174,6 тис. грн.