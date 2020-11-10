Україномовні аудіогіди вже запустили у семи музеях світу

У семи світових музеях уже запущено роботу україномовних аудіогідів, ще три проєкти перебувають на завершальному етапі підготовки.

Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська на Міжнародному форумі культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ... хочу зробити свій внесок у поширення української мови у світі через створення українських аудіогідів у найбільших музеях світу та культурних пам'ятках", - зазначила перша леді.

Вона зауважила, що від початку її діяльності уже запущено сім аудіогідів, зокрема в Австрії (галерея Альбертіна та Музей історії мистецтв у Відні), Туреччині (палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме), Азербайджані (Національний музей килима у Баку) та Латвії (Національний художній музей у Ризі).

Крім того, Зеленська поінформувала, що на завершальному етапі перебуває ще три проєкти із запровадження україномовних аудіогідів - для музеїв Чорногорії, Італії та Литви.

За її словами, також досягнуто домовленості щодо впровадження українських аудіогідів з п'ятьма музеями у Франції, Італії, Ізраїлі та Німеччині.

"Уже довго іде робота з ізраїльським комплексом "Яд Вашем", і вже ми на фінальній стадії, можна сказати, що переклад уже здійснено, залишилися технічні процеси", - зауважила вона.

Дружина Президента запевнила, що незабаром українською "заговорить" римський Колізей, є домовленості з музеєм Ватикану, підписано меморандум із Версалем.

Вона нагадала, що український аудіогід буде і в Лондонському Тауері, про що підписано меморандум, а також є домовленості щодо кількох інших британських музеїв.

"Великі плани, хочеться охопити якомога більше цікавих місць, щоб наші співвітчизники й люди, які розмовляють українською мовою, які вважають українську мову рідною, могли долучитися до пам'яток світової культури та історії саме рідною мовою", - підкреслила перша леді.

Водночас Зеленська наголосила, що для неї проєкт із впровадження україномовних аудіогідів у світових музеях не лише спрямований на зручність для туристів, а і є промоцією України у світі.

"Це - промотування України у світі, це про те, що наш голос, голос української мови, зазвучав у видатних музеях світу, це про те, що український прапор буде разом з прапорами інших країн у мовному переліку аудіогідів музеїв світу", - наголосила дружина Президента.

Фото: Вікіпедія