Україномовні аудіогіди вже запустили у семи музеях світу
Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська на Міжнародному форумі культурної дипломатії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я ... хочу зробити свій внесок у поширення української мови у світі через створення українських аудіогідів у найбільших музеях світу та культурних пам'ятках", - зазначила перша леді.
Вона зауважила, що від початку її діяльності уже запущено сім аудіогідів, зокрема в Австрії (галерея Альбертіна та Музей історії мистецтв у Відні), Туреччині (палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме), Азербайджані (Національний музей килима у Баку) та Латвії (Національний художній музей у Ризі).
Крім того, Зеленська поінформувала, що на завершальному етапі перебуває ще три проєкти із запровадження україномовних аудіогідів - для музеїв Чорногорії, Італії та Литви.
За її словами, також досягнуто домовленості щодо впровадження українських аудіогідів з п'ятьма музеями у Франції, Італії, Ізраїлі та Німеччині.
"Уже довго іде робота з ізраїльським комплексом "Яд Вашем", і вже ми на фінальній стадії, можна сказати, що переклад уже здійснено, залишилися технічні процеси", - зауважила вона.
Дружина Президента запевнила, що незабаром українською "заговорить" римський Колізей, є домовленості з музеєм Ватикану, підписано меморандум із Версалем.
Вона нагадала, що український аудіогід буде і в Лондонському Тауері, про що підписано меморандум, а також є домовленості щодо кількох інших британських музеїв.
"Великі плани, хочеться охопити якомога більше цікавих місць, щоб наші співвітчизники й люди, які розмовляють українською мовою, які вважають українську мову рідною, могли долучитися до пам'яток світової культури та історії саме рідною мовою", - підкреслила перша леді.
Водночас Зеленська наголосила, що для неї проєкт із впровадження україномовних аудіогідів у світових музеях не лише спрямований на зручність для туристів, а і є промоцією України у світі.
"Це - промотування України у світі, це про те, що наш голос, голос української мови, зазвучав у видатних музеях світу, це про те, що український прапор буде разом з прапорами інших країн у мовному переліку аудіогідів музеїв світу", - наголосила дружина Президента.
Фото: Вікіпедія