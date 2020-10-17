Україномовні аудіогіди запустили у трьох музеях Туреччини - ОП

У межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської україномовні аудіогіди впроваджено одразу в трьох музеях Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

«Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська взяла участь в урочистому запуску аудіогіда українською в найбільшому палаці Туреччини – Долмабахче», - йдеться в повідомленні.

Паралельно україномовні аудіогіди було презентовано ще у двох відомих культурних пам’ятках Туреччини – музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме, що у Каппадокії, поінформували в пресслужбі.

«Наші держави – Україну й Туреччину – поєднує не тільки Чорне море, а й багатовікова спільна історія, спільна культура, дружба та стратегічне партнерство. І сьогодні, запускаючи україномовні аудіогіди одразу в трьох найвідоміших музеях Туреччини, ми ще більше об’єднуємо наші країни», – сказала Олена Зеленська під час церемонії.

Вона додала, що понад мільйон українців щороку відвідують Туреччину, щоб відпочити та оздоровитися, а також долучитися до величної культурної спадщини цієї країни, яка має бути доступною нашим громадянам саме українською мовою.

«І ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб у Туреччині та загалом у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України», – наголосила Олена Зеленська.

Урочисту подію з нагоди запуску україномовних аудіогідів також відвідала перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

Як зазначається, аудіогіди українською у палаці Долмабахче, музеї Ефес та Національному парку Гьореме було запроваджено за сприяння Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та туризму Туреччини. Переклад здійснено силами Посольства України в Турецькій Республіці та Генерального консульства України у Стамбулі.

Загалом україномовні аудіогіди впроваджено вже в п’яти найбільших музеях Туреччини. У 2019 році аудіогіди українською також з’явилися у стамбульських Айя-Софії та палаці Топкапи.

Як повідомлялося, за ініціативи першої леді України Олени Зеленської україномовні аудіогіди запрацювали також в Музеї історії мистецтв у Відні, Латвійському художньому музеї, австрійській галереї «Бельведер» та інших закладах. Незабаром очікується запуск першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда в музеї Лондонського Тауера.

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня перебував з робочим візитом у Туреччині, де, зокрема, провів переговори турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, за внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

Фото: ОП