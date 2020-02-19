Оренду Палацу спорту для спортивних заходів знизили вдвічі — Бородянський

Оренду Палацу спорту для спортивних заходів знизили вдвічі — Бородянський

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Укрінформ
Міністерство культури, молоді та спорту України знизило майже удвічі ціну на проведення спортивних заходів у столичному Палаці спорту.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook.

"Перший крок для збільшення спортивних подій у столичному Палаці спорту зроблено! Віднині буде запропонована спеціальна ціна для проведення спортивних заходів федераціями та іншими спортивними організаціями", - зазначив він.

Зокрема, за словами Бородянського, у рамках розвитку проєкту "Місто спорту" міністерство відкриває програму "Доступний спорт", яка передбачає встановлення спеціального тарифу для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями.

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Так, повідомив Бородянський, спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року становитиме 170 тис. грн, а зараз проведення спортивного заходу коштує 280 тис. грн. Тобто, ціна знижується майже вдвічі, наголосив міністр.

"МКМС та керівництво Палацу спорту докладає максимум зусиль, щоби зробити спорт доступним для всіх", - підкреслив він і запросив федерації проводити змагання і навчально-тренувальні збори в палаці.

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Нагадаємо, нещодавно у Будинку футболу відбулась робоча зустріч з обговорення проекту "Місто спорту". Ініціатором проекту виступило Міністерство культури, молоді та спорту. Всі ключові стейкхолдери (зацікавлені сторони) представили свої плани на майбутнє та розповіли про існуючі проблеми.

В Києві "Місто спорту" заплановане на території НСК "Олімпійський", Палацу спорту, Будинку футболу,стадіону імені Банникова та інших прилеглих територіях.

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