Оренду Палацу спорту для спортивних заходів знизили вдвічі — Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту України знизило майже удвічі ціну на проведення спортивних заходів у столичному Палаці спорту.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook.

"Перший крок для збільшення спортивних подій у столичному Палаці спорту зроблено! Віднині буде запропонована спеціальна ціна для проведення спортивних заходів федераціями та іншими спортивними організаціями", - зазначив він.

Зокрема, за словами Бородянського, у рамках розвитку проєкту "Місто спорту" міністерство відкриває програму "Доступний спорт", яка передбачає встановлення спеціального тарифу для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями.

Так, повідомив Бородянський, спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року становитиме 170 тис. грн, а зараз проведення спортивного заходу коштує 280 тис. грн. Тобто, ціна знижується майже вдвічі, наголосив міністр.

"МКМС та керівництво Палацу спорту докладає максимум зусиль, щоби зробити спорт доступним для всіх", - підкреслив він і запросив федерації проводити змагання і навчально-тренувальні збори в палаці.

Нагадаємо, нещодавно у Будинку футболу відбулась робоча зустріч з обговорення проекту "Місто спорту". Ініціатором проекту виступило Міністерство культури, молоді та спорту. Всі ключові стейкхолдери (зацікавлені сторони) представили свої плани на майбутнє та розповіли про існуючі проблеми.

В Києві "Місто спорту" заплановане на території НСК "Олімпійський", Палацу спорту, Будинку футболу,стадіону імені Банникова та інших прилеглих територіях.