МКМС ініціює створення проекту «Місто спорту»

В Києві «Місто спорту» заплановане на території НСК «Олімпійський», Палацу спорту, Будинку футболу і стадіону імені Банникова та інших прилеглих територіях.

У Будинку футболу сьогодні відбулась робоча зустріч з обговорення проекту «Місто спорту». Ініціатором проекту виступило Міністерство культури, молоді та спорту. Сьогодні всі ключові стейкхолдери (зацікавлені сторони) представили свої плани на майбутнє та розповіли про існуючі проблеми, повідомляє Укрінформ.

Зустріч відбулась під головуванням заступника МКМС Володимира Шуміліна. На ній були присутні представники НСК «Олімпійський», КМДА, Палацу спорту, керівники та представники спортивних федерацій та компаній, території яких будуть задіяні в рамках проекту та розміщені поруч.

«Ми пропонуємо усім учасникам проекту масштабну реалізацію, з дотриманням вигод та інтересів кожного. В цьому і є ідея сьогоднішньої зустрічі. Можливо рішення будуть не такі швидкі. Але зараз для нас важливо узгодити свої наміри так, аби бути максимально ефективними. Крім цього, потрібно пам’ятати, що особливі умови в цьому проекті матиме НСК «Олімпійський», як об’єкт який регулярно проводить масштабні спортивні події», - розповів під час зустрічі Володимир Шумілін.

Нагадаємо, в Києві «Місто спорту» заплановане на території НСК «Олімпійський», Палацу спорту, Будинку футболу,стадіону імені Банникова та інших прилеглих територіях. Проект включатиме таку інфраструктуру: Міжнародний спортивно-розважальний мультифункціональний центр, Національний центр Олімпійської підготовки з художньої гімнастики, реконструйований стадіон «Атлет», антидопінговий центр, центр спортивної медицини і реабілітації, спортивний парк, музей спорту, спортивну бібліотеку, офіси спортивних організацій.

Головні функції «Міста спорту»: змагання і тренування професіональних спортсменів, масові заняття спортом, сімейний відпочинок і реабілітація. Всі об’єкти будуть відповідати міжнародним стандартам, а інфраструктура буде розрахована на людей з інвалідністю та адаптована для роботи представників преси.