Міністерство культури, молоді та спорту отримує з регіонів ініціативи щодо об'єктів спортивної інфраструктури, які зокрема враховують потреби людей з інвалідністю.

Про це у Telegram написав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

«Держава завинила перед спортом в будівництві інфраструктури. Такої інфраструктури, де кожен українець зможе бути активним, підвищити майстерність і відвідувати змагання своїх дітей», - повідомив Бородянський.

За його словами, тільки-но МКМС повідомило публічно про початок аудиту спортивних об'єктів, воно почало отримувати проєктні ініціативи з регіонів.

«Це дуже важливий посил для нас від міст України!», - зазначив очільник міністерства.

Він додав, що цікаві проєкти вже показали Вінниця та Гореничі.

«Вони не чекають, поки держава очолить процес, а працюють над втіленням проєктів, що враховують потреби декількох видів спорту, представників медіа та людей з інвалідністю. Сподіваємося на активну участь та взаємодію всіх регіонів України в цьому спільному процесі!», - наголосив Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту планує змінити підходи до системи фінансування та управління спортивною інфраструктурою.

Про це Володимир Бородянський заявив на зустрічі з представниками спортивних федерацій України, на якій зі своїм заступником Володимиром Шуміліним презентував Стратегію розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року.