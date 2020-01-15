МКМС розпочало аналіз стану спортивної інфраструктури країни — Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту розпочало аналіз стану спортивної інфраструктури, що є одним із найважливіших напрямків нової стратегії розвитку спорту до 2032 року.

Про це міністр МКМС Володимир Бородянський написав у Telegram-канал.

"Більшість арен знаходяться в занедбаному стані, не відповідають сучасним стандартам проведення змагань, не кажучи про міжнародні вимоги. Будівництво нових арен відбувається задля задоволення потреб певного виду спорту, при цьому абсолютно відсутні плани щодо заповненості та експлуатації арен після введення в експлуатацію", - наголосив Бородянський.

За його словами, це свідчить про відсутність чіткого планування в сфері спортивних івентів, недостатню кількість професійних спортивних та операційних менеджерів, замалу роботу з потребами населення в ринкових умовах.

"Інфраструктура – один із найважливіших напрямків нової стратегії розвитку спорту до 2032. Україна заслуговує на нові сучасні мультифункціональні арени, де зможуть займатися 15-20 видів спорту", - заявив міністр.

Він також запевнив, що будуть враховані всі побажання та нагальні потреби Федерацій і спортивної спільноти, "адже, сучасні, продумані спортивні об'єкти дозволять розвивати як класичні – пріоритетні, так і нові види спорту, виховувати нових чемпіонів та зробити спорт частиною економіки країни".