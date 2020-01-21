МКМС змінить підхід до фінансування спорту - Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту планує змінити підходи до системи фінансування та управління спортивною інфраструктурою.

Про це заявив очільник МКМС Володимир Бородянський на зустрічі з представниками спортивних федерацій України, на якій зі своїм заступником Володимиром Шуміліним презентував Стратегію розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року, повідомляє Укрінформ.

«Держава переходить на трирічне планування бюджету, а це дуже добре для інвестицій в спортивну інфраструктуру України і для нашого спорту загалом. У першій половині цього року ми формуємо державний бюджет на три роки. Вважаю, це добре для спорту, для інвестицій в український спорт. Ми плануємо включити в цей трирічний план наші інфраструктурні проєкти, тому в першому кварталі 2020 року буде дуже інтенсивна робота щодо планування. Ми маємо розуміти, скільки буде об’єктів, скільки грошей ми зможемо знайти. За нашими розрахунками, потрібно 14 млрд гривень фінансування на 5 років. А це подвоєння витрат на спортивну інфраструктуру», - розповів Бородянський.

За словами керівника МКМС, спортивна інфраструктура має заробляти, а не просто "балансувати" на бюджеті. «Київський Палац спорту не приносить державі прибутку. Наше завдання – створити наглядову раду, яка затвердить план дій на цей рік з метою підвищити рентабельність Палацу спорту. Ця столична споруда має приймати більше спортивних івентів і бути більш ефективною», - поділився найближчими планами міністр.

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Щодо нових джерел фінансування українського спорту, то, за словами очільника МКМС, усі чекають на легалізацію грального бізнесу в Україні. «Навесні планується прийняти закон про гральний бізнес, гроші від легалізації якого, зокрема, підуть і на розвиток спортивної інфраструктури. Також важливими для спорту є закон про меценатство, його прийняття чекаємо не раніше першого півріччя 2020 року», - сказав міністр.

Раніше Бородянський повідомив, що Міністерство культури, молоді та спорту розпочало аналіз стану спортивної інфраструктури, що є одним із найважливіших напрямків нової стратегії розвитку спорту до 2032 року.