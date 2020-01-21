Бородянський розповів про реформування системи фінансування та управління спортом

Міністерство культури, молоді та спорту планує змінити підходи до системи фінансування та управління спортивної інфраструктури.

«Держава переходить на трирічне планування бюджету, а це дуже добре для інвестицій в спортивну інфраструктуру України і для нашого спорту загалом», - заявив міністр МКМС Володимир Бородянський на зустрічі з представниками спортивних федерацій України. На цій зустрічі Володимир Бородянський та профільний заступник Володимир Шумілін презентували Стратегію розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року, повідомляє Укрінформ.

«У першій половині цього року ми формуємо державний бюджет на три роки. Вважаю, це добре для спорту, для інвестицій в український спорт. Ми плануємо включити в цей трирічний план наші інфраструктурні проекти, тому в першому кварталі 2020 року буде дуже інтенсивна робота щодо планування. Ми маємо розуміти скільки буде об’єктів, скільки грошей ми зможемо знайти. За нашими розрахунками потрібно 14 млрд гривень фінансування на 5 років. А це подвоєння витрат на спортивну інфраструктуру», - розповів Бородянський.

За словами керівника МКМС, спортивна інфраструктура повинна заробляти, а не просто балансувати на бюджеті. «Київський Палац спорту не приносить державі прибутку. Наше завдання – створити наглядову раду , яка затвердить план дій на цей рік з метою підвищити рентабельність Палацу спорту. Ця столична споруда повинна приймати більше спортивних івентів і бути більш ефективною», - поділився найближчими планами Володимир Бородянський.

Щодо нових джерел фінансування українського спорту, то за словами міністра МКМС, усі чекають на легалізацію ігорного бізнесу в України: «Навесні планується прийняти Закон про ігорний бізнес, гроші від легалізації якого, зокрема, підуть і на розвиток спортивної інфраструктури. Також важливими для спорту є Закон про меценатство, його прийняття чекаємо не раніше першого півріччя 2020 року».

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Нагадаємо, Міністерство культури, молоді та спорту розпочало аналіз стану спортивної інфраструктури, що є одним із найважливіших напрямків нової стратегії розвитку спорту до 2032 року. «Більшість арен знаходяться в занедбаному стані, не відповідають сучасним стандартам проведення змагань, не кажучи про міжнародні вимоги. Будівництво нових арен відбувається задля задоволення потреб певного виду спорту, при цьому абсолютно відсутні плани щодо заповненості та експлуатації арен після введення в експлуатацію», - наголосив міністр МКМС Володимир Бородянський.