У МКМС презентували концепцію розвитку спортивної інфраструктури

У Міністерстві культури, молоді та спорту у п'ятницю, 17 січня, пройшла презентація концепції розвитку спортивної інфраструктури в Україні.

Нові стандарти для спортивних споруд розробляються спільно зі спортивними федерації та Міністерством розвитку громад та територій України, зазначив під час презентації заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін, повідомляє Укрінформ.

"Наші спортивні споруди мають зводитися згідно міжнародних стандартів, для потреб федерацій та видів спорту. Тому кожна спортивна федерація представить своє бачення та розуміння нової моделі. В ідеалі ми повинні якнайшвидше прийняти концептуальне рішення. Для цього у регіонах треба визначитися, які види спорту варто підтримувати і розвивати через будівництво арен. Усі ці рішення мають бути повністю узгоджені з федераціями", - підкреслив Шумілін.

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У презентації концепції розвитку спортивної інфраструктури взяли участь представники федерацій футболу, волейболу, бейсболу, баскетболу, регбі, гандболу, хокею на траві, легкої атлетики, американського футболу, Міністерства розвитку громад та територій України.