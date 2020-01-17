МКМС ініціюватиме присвоєння українським ЗМІ знаку якості

Міністерство культури, молоді та спорту пропонуватиме присвоєння засобам масової інформації знаку якості - так званого Індексу довіри.

Про це перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук сказав під час презентації проєкту закону про дезінформацію, який розробляє МКМС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Індекс довіри - це такий спеціальний знак якості, який добровільно присвоюється медіа, що дотримуються журналістської етики. Тобто, він присвоюється за заявою медіа, ніяким чином не насильно, тобто добровільно. Медіа, яке вважає, що воно дотримується стандартів, може звернутися до однієї з незалежних організацій, які працюють за певною методологією, критеріями, і, відповідно, отримати цей знак якості - Індекс довіри”, - сказав Максимчук.

Він уточнив, що незалежні організації, які вирішуватимуть питання про присудження Індексу довіри, будуть обрані на підставі критеріїв, які визначить уповноважений з питань інформації.

За словами Максимчука, медіа зможуть використовувати Індекс довіри для своєї популяризації та інформування суспільства. "Таким чином споживачу інформації повідомляється, що цьому медіа можна довіряти і що інформація в ньому дійсно достовірна", - наголосив він.

Водночас, для тих медіа, які самовільно позначатимуть свої матеріали Індексом, не пройшовши процедуру його отримання, передбачена відповідальність, заявив посадовець.