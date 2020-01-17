НСЖУ не виявляла бажання брати участі у розробці законопроєкту про дезінформацію - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що НСЖУ до сьогодні не виявляла бажання брати участі у напрацюванні законопроєкту про дезінформацію.

А також закликав голову цієї організації Сергія Томіленка не маніпулювати інформацією.

Так урядовець відреагував під час презентації проєкту закону на репліку Томіленка про те, що цей документ спрямований на “посилення втручання чиновників у журналістську діяльність”, хоча мав би бути законом, який би дозволяв боротися із російською пропагандою, і на його розробку потрібно витратити більше часу.

“Щодо вашого запитання, що треба витратити на цей закон рік або пів року, я не знаю, звідки у вас інформація про те, скільки треба часу, але чітко видно, що ви точно не хочете, щоб в Україні зменшилася кількість дезінформації. Це дивно. Ми протягом місяця писали цей закон і запрошували усіх долучитися до його розробки. Національна спілка журналістів, і ви особисто, не виявили такого бажання”, - сказав Бородянкий, звертаючись до Томіленка.

На переконання міністра, ще півтора місяця цілком достатньо для того, щоб фахово обговорити цей документ, перш ніж передавати його на погодження уряду та розгляд Верховної Ради.

Керівник МКМС також зазначив, що законопроєкт покликаний регулювати український інформаційний простір, а в ньому російських ЗМІ практично немає, за винятком тих, що транслюються через супутник. “Але є багато українських можливостей поширювати дезінформацію. Тому наше питання — регулювання українського інформаційного простору”, - уточнив він.

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Бородянський також відреагував на репліку Томіленка про великі зарплати керівництва МКМС. "Мене обурює, коли прямо тут, на презентації (проєкту) закону про дезінформацію, люди, які очолюють Національну спілку журналістів, маніпулюють і поширюють неправду", - заявив урядовець.

Як повідомлялося, раніше міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, тож рівень зарплат теж має бути відповідним. Так він відреагував на публікації у ЗМІ щодо декларування керівництвом МКМС високих зарплат за грудень.