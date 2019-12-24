Усе в українському спорті має відповідати світовим стандартам – заступник глави МКМС

Володимир Шумілін презентував Стратегію розвитку спорту та фізичної активності України до 2032 року.

«Усе в українському спорті має відповідати світовим стандартам. Тобто в нашому спорті не повинно бути слабких фігур. Усі фігури повинні бути сильними. Зокрема, і наше міністерство», - заявив на зустрічі з журналістами заступник міністра культури, молоді та спорту України Володимир Шумілін, повідомляє Укрінформ.

Володимир Шумілін презентував вітчизняним ЗМІ Стратегію розвитку спорту та фізичної активності України до 2032 року. Це результат тримісячної роботи нової команди, яка очолила український спорт. Серед нововведень – бренд U-Sport та кілька нових проектів, які запрацюють з 2020 року.

«Обираючи модель для наслідування ми зупинилися на європейській (британській) моделі. Вона означає, що держава і приватний бізнес порівну фінансують спорт. При цьому спорт має перетворитися на потужну індустрію з сучасною, розвинутою інфраструктурою», - розповів заступник міністра МКМС. За його словами, основними векторами розвитку повинні стати: спорт вищих досягнень, масовий спорт, спортивна інфраструктура, екоститема спорту та активне залучення бізнесу.

«В ідеалі ми чекаємо, що чиновники на місцях, наприклад, директори ДЮСШ, будуть активно долучати бізнес до спорту, активно заробляти самі, а не лише чекати щорічних бюджетних дотацій. У нас достатньо вдалих прикладів співпраці спорту і бізнесу, скажімо, фітнес-клуби, тому вітчизняний спорт повинен стати частиною економіки», - зазначив Володимир Шумілін.

Головні проблеми українського спорту відомі давно – недостатнє державне фінансування, застаріла інфраструктура, через, що Україна проводить дуже мало великих міжнародних змагань, недостатня увага провідних ЗМІ, відсутність Національного центру спортивної медицини. На думку Шуміліна, ситуація повинна покращитись після того, як відкриються додаткові джерела фінансування – компенсації від грального бізнесу і лотереї, податкові пільги.

«Наші головні завдання на найближчий час. Визначити 25 пріоритетних видів спорту і топ-100 атлетів. Створити Фонд розвитку спорту. Запустити реформи в управлінні спорту на рівні федерацій, медійні та освітні програми, діджиталізація», - заявив заступник міністра МКМС. За його словами, найближчими роками будуть модернізовані Олімпійський центр підготовки в Конча-Заспі, НСК «Олімпійський», а спортивні програми і трансляції повернуться на центральні телеканали країни.