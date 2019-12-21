Поточні оплати федераціям олімпійських видів спорту поновлять 23 грудня - МКМС

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що поточні оплати федераціям олімпійських видів спорту відновлять 23 грудня.

Про це він написав у Facebook.

"Я хочу запевнити, що підготовка до Олімпіади-2020 та ведення з боку держави буде якісним і своєчасним. А поточні оплати федераціям будуть відновлені вже в понеділок", - додав він.

Бородянський зазначив, що фінансування підготовки спортсменів до Олімпіади та розвиток українського спорту є одним із пріоритетів МКМС.

Як повідомлялося, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул повідомив, що українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку Міністерства культури, молоді та спорту.