Бородянський запевняє, що підготовку легкоатлетів до Олімпіади профінансують у найближчі дні

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що питання щодо фінансування підготовки українських легкоатлетів до Олімпіади буде вирішене протягом найближчих днів.

Про це він сказав у п’ятницю в прямому ефірі “ Сніданок з 1+1”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сума, яка затримується, це 4,5 млн грн. Все вирівняється буквально за 2-3 дні. Я хочу запевнити, що підготовка до Олімпіади та ведення — все буде дуже добре”, - сказав Бородянський.

За його словами, для МКМС фінансування підготовки спортсменів для Олімпіади та розвиток українського спорту є пріоритетом. "Ми ж розуміємо, що є календар підготовки”, - додав урядовець.

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Як повідомлялося, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул повідомив, що українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку Міністерства культури, молоді та спорту.