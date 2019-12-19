У Бородянського вважають пріоритетом розвиток мистецької освіти

Влада, митці та усі зацікавлені сторони мають об’єднатися і працювати над осучасненням сфери мистецької освіти, але при цьому варто зберегти її унікальність.

Таку думку висловила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк під час дискусії у рамках стратегічної сесії “Якою має бути мистецька освіта майбутнього?”, що проходить у Мистецькому Арсеналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми хочемо зробити систему мистецької освіти сучасною. Водночас маємо зберегти її унікальність. Ця система в Україні дійсно унікальна, тому маємо цю унікальність “намацати”, зафіксувати і розуміти, що саме з неї беремо із собою, а що залишаємо у минулому. Нині дуже багато представників різних мистецьких шкіл говорять саме про унікальність”, - сказала Подоляк.

Стратегічна сесія: "Якою має бути мистецька освіта майбутнього?" у Мистецькому Арсеналі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

На її переконання, при запровадженні будь-яких змін у цій сфері варто було б вивчити позитивний досвід інших країн світу. “Тільки за допомогою вашого експертного знання ми можемо визначити, які саме системи і яких країн є найкращими, та застосовувати їх у себе”, - зазначила вона.

Подоляк запевнила, що питання розвитку мистецтва та мистецької освіти для Міністерства культури, молоді та спорту є пріоритетним. Саме тому уряд утворив низку нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту. Серед них є Державне агентство з питань мистецтв і Державне агентство України з питань мистецької освіти.

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“Ми зацікавлені у тому, щоб цей діалог був широким, щоб до нього були залучені усі зацікавлені, усі ті, хто хоче змін і хто не хоче їх. Очевидно, ці люди також мають аргументи. Їх треба почути, щоб робити спільно реформи, отримати спільне бачення того, якою має бути мистецька освіта”, - додала представниця МКМС.

Міністерство культури, молоді та спорту України організувало цей захід для того, щоб обговорити, якою саме в нашій державі має бути мистецька освіта майбутнього.

У рамках сьогоднішнього заходу учасники обговорять принципи мистецької освіти майбутнього, звернуть увагу на те, про яку мистецьку школу мріють українські батьки, якої мистецької школи потребує професійний ринок України та світу.

Серед учасників дискусії: представники МКМС, Асоціації міст України, ГО «БАТЬКИ SOS», музиканти, культурологи, арт-менеджери, викладачі.