МКМС розпочинає діалог про мистецьку освіту в Україні

Міністерство культури, молоді та спорту України розпочинає діалог про мистецьку освіту майбутнього.

Про це на засіданні комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, яку цитує пресслужба міністерства.

“Давайте чесно і відкрито поговоримо з усіма причетними, чого зараз бракує мистецькій освіті і якою вона має бути в принципі”, - наголосила Подоляк.

Як зазначається, до діалогу долучать усіх представників професійного середовища, громадських організацій, митців, викладачів, представників департаментів культури місцевих органів самоврядування. Почнеться обговорення зі стратегічної сесії про нову мистецьку освіту, яка запланована на 19 грудня 2019 року в Києві, в Мистецькому Арсеналі.

Початкова мистецька освіта в Україні - це більше 1300 шкіл, близько 300 тис. дітей, які там навчаються, і більше 30 тис. викладачів.

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За словами Подоляк, ця галузь потребує реформи.

“Слід побудувати нову мистецьку школу так, щоб зберегти всі найкращі надбання української мистецької освіти і залучити найкращі ефективні рішення зі світового досвіду”, - закликала вона.

Фото: mkms.gov.ua