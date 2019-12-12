В Україні запускають програму Мобільності молоді для 100 тисяч школярів і студентів

У Державному бюджеті України на 2020 рік закладене фінансування програми мобільності молоді, до якої залучать понад 100 тисяч школярів і студентів.

Про це заступник міністра культури молоді та спорту Олексій Сівірін сказав під час підсумкової зустрічі з учасниками грантової програми “Малі міста - великі враження”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступного року ми розпочинаємо велику програму Мобільності молоді. Це програма на сто тисяч учасників, а це приблизно у три тисячі разів більше, ніж був найбільший обмін по Україні за один рік, який був до цього. Вона націлена на старшокласників, на студентів”, - сказав Сівірін.

За його словами, загалом до участі у програмі планується залучити 3300 шкіл та університетів. Тривалість обмінів становитиме 5 днів, при цьому 2 дні даватиметься на дорогу.

Як наголосив заступник міністра, завдяки цій програмі передбачається залучити молодих людей до активної діяльності, допомогти їм ідентифікувати себе як українців, а також підтримати громадське життя в регіонах.

Як повідомлялося, на програму мобільності молоді у держбюджеті на 2020 рік передбачено 500 млн грн.