Федераціям олімпійських видів спорту вже поновили фінансування - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що фінансування федерацій олімпійських видів спорту вже повністю відновлено.

Про це він сказав у коментарі журналістам після пресконференції нового очільника УІНП Антона Дробовича, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже все є, гроші є, все фінансується. Ми провели експрес-опитування щодо цього, і це виявилося перебільшенням. Були на один чи два дні призупинені розрахунки, зараз все відновлено. Ми не бачимо ніяких проблем», - сказав Бородянський.

Він зазначив, що підготовка до Олімпіади є пріоритетним напрямком, і МКМС розуміє необхідність вчасно розраховуватися.

Як повідомлялося, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул повідомив, що українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку Міністерства культури, молоді та спорту.