Проєкт «Хочу найти» отримав понад 200 тисяч звернень від російських родин

Проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу найти» отримав 200 084 звернення від російських родин стосовно пошуку зниклих безвісти військовослужбовців РФ.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Коордштабу повідомляє у Телеграмі.

За оцінками Коордштабу, ці дані значно менші за реальну кількість зниклих безвісти російських військових, адже не всі росіяни знають про «Хочу найти» та звертаються до українського проєкту.

За свідченнями самих загарбників, така значна кількість зниклих безвісти є наслідком масового застосування тактики «м’ясних» штурмів підрозділами ЗС РФ.

Окрім того, полонені російські військові вказують, що їхні командири не здійснюють евакуацію загиблих і відмовляють в евакуації пораненим.

«Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, росіяни отримують змогу підтвердити статус полоненого та вимагати від своєї влади проведення обмінів», - зауважили в Коордштабі.

З початку роботи проєкту «Хочу найти» у січні 2024 року було підтверджене перебування 3 939 російських військових в українському полоні, з яких 2 519 вже обміняли на українських захисників.

Так, лише під час останнього обміну військовополоненими 57% обміняних військових ЗС РФ були розшукані родичами через проєкт «Хочу найти».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Росії та України на його прохання погодилися на триденне припинення вогню та обмін полоненими «1000 на 1000».

15 травня в межах першого етапу обміну «1000 на 1000» з російського полону повернулися 205 українців.