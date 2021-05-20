МАУ планує відновити рейси до Тель-Авіву з 24 травня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що таке рішення прийняли після проведення внутрішньої оцінки ризиків, врахування чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю. Авіакомпанія планує виконати рейси Київ – Тель-Авів – Київ за наступним графіком: Київ – Тель-Авів – 24, 26, 30 та 31 травня; Тель-Авів – Київ – 25, 27, 31 травня.
Рейси Одеса – Тель-Авів – Одеса скасовані до 31 травня 2021 року включно. Авіакомпанія кожні 48 годин переглядає рішення про виконання рейсів, враховуючи оновлення щодо обмежень рейсів до аеропорту Тель-Авіву.
В компанії нагадують, що пасажири скасованих рейсів можуть змінити дату подорожі, обміняти квиток на промокод або повернути кошти.
Як повідомляв Укрінформ, МАУ скасувала всі рейси з та до Тель-Авіву, заплановані з 14 по 23 травня. Державна авіаційна служба рекомендує українським авіакомпаніям утримуватись від виконання польотів до Ізраїлю до стабілізації безпекової ситуації.